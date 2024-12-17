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Косторная — про уход от Тутберидзе: работа строилась с дубинкой, а я-то взрослее стала

Косторная — про уход от Тутберидзе: работа строилась с дубинкой, а я-то взрослее стала
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о причинах ухода из штаба своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе летом 2020-го. Тогда Алёна перешла в академию Евгения Плющенко, однако в 2021 году вернулась в «Хрустальный».

«Я-то чуть-чуть повзрослее стала, хотела, чтобы меня слушали, ко мне прислушивались. А ко мне продолжали относиться как к ребёнку. Работа происходила не на каких-то взаимодоверительных отношениях, на каком-то диалоге, работа строилась исключительно с дубинкой.

Ещё раз всё взвесив, я решила, что остаюсь при своём мнении. Позвонила Этери Георгиевне, сказала: «Я бы хотела попробовать работать по-другому, другими методами». Она сказала: «Ну раз так, вот иди и пробуй», — сказала Косторная в фильме Winline «Параллельное вращение».

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