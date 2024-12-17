Татьяна Навка — о браке с Песковым: я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о замужней жизни. Навка с 2015 года в браке с пресс-секретарём президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым.

«Я прихожу домой, мой муж меня ждёт, а мне надо ещё поговорить по телефону. Он мне говорит: «12 часов ночи». Но муж всё понимает. Он тоже очень поздно приходит с работы. В девять вечера если он приходит — это, можно сказать, рано. Обычно это 11-12 ночи, часто командировки. Но если он в Москве, то я всегда его дожидаюсь, и мы вместе ложимся спать.

Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь», — приводит слова Навки «Комсомольская правда».