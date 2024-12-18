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Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию: состав участников

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию: состав участников
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В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников данных соревнований.

Жеребьёвка на короткие программы начнётся сегодня, 18 декабря, в 17:00 мск.

Женское одиночное катание:

  1. Елизавета Куликова.
  2. Мария Агаева.
  3. Ксения Синицына.
  4. Софья Муравьёва.
  5. Софья Акатьева.
  6. Софья Важнова.
  7. Ксения Гущина.
  8. Дарья Садкова.
  9. Вероника Яметова.
  10. Алина Горбачёва.
  11. Анна Фролова.
  12. Аделия Петросян (чемпионка 2024 года).
  13. Екатерина Анисимова.
  14. Яна Битюшкова.
  15. Камилла Нелюбова.
  16. Дарья Третьякова.
  17. Людмила Фурсова.
  18. Софья Чаплыгина.

Мужское одиночное катание:

  1. Владислав Дикиджи.
  2. Марк Кондратюк.
  3. Макар Игнатов.
  4. Евгений Семененко (чемпион 2024 года).
  5. Глеб Лутфуллин.
  6. Роман Савосин.
  7. Николай Угожаев.
  8. Григорий Фёдоров.
  9. Дмитрий Алиев.
  10. Пётр Гуменник.
  11. Андрей Мозалёв.
  12. Матвей Ветлугин.
  13. Иван Попов.
  14. Даниил Постарнаков.
  15. Егор Рухин.
  16. Даниил Самсонов.
  17. Михаил Терновский.
  18. Артур Даниелян.

Парное катание:

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (чемпионы 2024 года).
  2. Александра Бойкова/Димитрий Козловский.
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
  5. Ясмина Кадырова/Илья Миронов.
  6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.
  7. Дарья Андреева/Александр Акимов.
  8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду:

  1. Анна Щербакова/Егор Гончаров.
  2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
  3. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
  5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
  6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
  7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.
  8. Анна Коломенская/Артём Фролов.
  9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.
  10. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
  11. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.
  12. Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
  13. Ирина Хавронина/Девид Нарижный.
  14. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
  15. Александра Степанова/Иван Букин (чемпионы 2024 года).
Календарь чемпионата России - 2025 по фигурному катанию
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