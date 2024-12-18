Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию: состав участников
В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников данных соревнований.
Жеребьёвка на короткие программы начнётся сегодня, 18 декабря, в 17:00 мск.
Женское одиночное катание:
- Елизавета Куликова.
- Мария Агаева.
- Ксения Синицына.
- Софья Муравьёва.
- Софья Акатьева.
- Софья Важнова.
- Ксения Гущина.
- Дарья Садкова.
- Вероника Яметова.
- Алина Горбачёва.
- Анна Фролова.
- Аделия Петросян (чемпионка 2024 года).
- Екатерина Анисимова.
- Яна Битюшкова.
- Камилла Нелюбова.
- Дарья Третьякова.
- Людмила Фурсова.
- Софья Чаплыгина.
Мужское одиночное катание:
- Владислав Дикиджи.
- Марк Кондратюк.
- Макар Игнатов.
- Евгений Семененко (чемпион 2024 года).
- Глеб Лутфуллин.
- Роман Савосин.
- Николай Угожаев.
- Григорий Фёдоров.
- Дмитрий Алиев.
- Пётр Гуменник.
- Андрей Мозалёв.
- Матвей Ветлугин.
- Иван Попов.
- Даниил Постарнаков.
- Егор Рухин.
- Даниил Самсонов.
- Михаил Терновский.
- Артур Даниелян.
Парное катание:
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (чемпионы 2024 года).
- Александра Бойкова/Димитрий Козловский.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов.
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов.
- Дарья Андреева/Александр Акимов.
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду:
- Анна Щербакова/Егор Гончаров.
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.
- Анна Коломенская/Артём Фролов.
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
- Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
- Ирина Хавронина/Девид Нарижный.
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
- Александра Степанова/Иван Букин (чемпионы 2024 года).
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