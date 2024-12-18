Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию: состав участников

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников данных соревнований.

Жеребьёвка на короткие программы начнётся сегодня, 18 декабря, в 17:00 мск.

Женское одиночное катание:

Елизавета Куликова. Мария Агаева. Ксения Синицына. Софья Муравьёва. Софья Акатьева. Софья Важнова. Ксения Гущина. Дарья Садкова. Вероника Яметова. Алина Горбачёва. Анна Фролова. Аделия Петросян (чемпионка 2024 года). Екатерина Анисимова. Яна Битюшкова. Камилла Нелюбова. Дарья Третьякова. Людмила Фурсова. Софья Чаплыгина.

Мужское одиночное катание:

Владислав Дикиджи. Марк Кондратюк. Макар Игнатов. Евгений Семененко (чемпион 2024 года). Глеб Лутфуллин. Роман Савосин. Николай Угожаев. Григорий Фёдоров. Дмитрий Алиев. Пётр Гуменник. Андрей Мозалёв. Матвей Ветлугин. Иван Попов. Даниил Постарнаков. Егор Рухин. Даниил Самсонов. Михаил Терновский. Артур Даниелян.

Парное катание:

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (чемпионы 2024 года). Александра Бойкова/Димитрий Козловский. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Ясмина Кадырова/Илья Миронов. Алиса Блинникова/Алексей Карпов. Дарья Андреева/Александр Акимов. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: