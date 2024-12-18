Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию: какие призовые получат победители и призёры

В Омске на «G-Drive Арене» с 18 по 23 декабря состоится чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. Лучшие фигуристы страны поборются за звание сильнейшего, а также за солидный призовой фонд (он сохранён с прошлого года).

Призовой фонд чемпионата России по фигурному катанию — 2025:

I место – 2,5 млн рублей;

II место – 1,5 млн рублей;

III место — 1 млн рублей.

Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.