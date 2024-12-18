Фигурист Игорь Ерёменко вернулся в Россию из США и будет работать тренером

Российский фигурист Игорь Ерёменко, выступавший в танцах на льду, вернулся в Россию из США. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что 27-летний спортсмен, последний год проживавший в США, пробудет в России порядка нескольких месяцев. Он будет работать тренером.

С Софьей Шевченко он бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2019 года и чемпион финала юниорского Гран-при ISU сезона-2018/2019. Последней партнёршей Ерёменко была Аннабель Морозов, с которой он переехал в США в 2023 году. В мае 2024-го Морозов сменила спортивное гражданство на американское, а Ерёменко занимался тренерской деятельностью.