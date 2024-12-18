Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Коган ответил на вопрос о месте проведения следующего чемпионата России

Александр Коган ответил на вопрос о месте проведения следующего чемпионата России
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос о месте проведения следующего чемпионата России по фигурному катанию.

«Мы благодарны нашим партнёрам, прежде всего нашему информационному партнёру Первому каналу за работу по продвижению вида спорта в стране. Благодаря этому у нас есть несколько претендентов на ЧР-2026, ещё рано говорить о конкретных городах. Сейчас занимаемся тем, что пытаемся отобрать города, в которых будут этапы Гран-при, желающих больше, чем этапов», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России — 2025 по фигурному катанию проходит в Омске с 18 по 23 декабря.

Материалы по теме
Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию: состав участников
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android