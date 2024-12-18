Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос о месте проведения следующего чемпионата России по фигурному катанию.

«Мы благодарны нашим партнёрам, прежде всего нашему информационному партнёру Первому каналу за работу по продвижению вида спорта в стране. Благодаря этому у нас есть несколько претендентов на ЧР-2026, ещё рано говорить о конкретных городах. Сейчас занимаемся тем, что пытаемся отобрать города, в которых будут этапы Гран-при, желающих больше, чем этапов», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России — 2025 по фигурному катанию проходит в Омске с 18 по 23 декабря.