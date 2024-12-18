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В ФФККР рассказали, планируются ли турниры на Дальнем Востоке

В ФФККР рассказали, планируются ли турниры на Дальнем Востоке
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказали, планируются ли турниры на Дальнем Востоке.

Сихарулидзе: Мы будем рады провести наши турниры в каждом регионе России. В Хабаровске и Владивостоке есть команды КХЛ. Немножко далековато лететь, но и это не проблема. Если будет предложение от региона, мы проведём какой-либо крупный турнир.

Коган: На второй неделе января в Южно-Сахалинске состоятся Российско-китайские игры. Вы знаете о сложностях крупных турниров, нужно для подготовки льда иметь 10-12 дней, где не должно быть мероприятий. Омский «Авангард», в прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» пошёл навстречу. В прошлом сезоне сказали спасибо, они выиграли Кубок Гагарина, посмотрим, что будет в этом сезоне, — передаёт слова Сихарулидзе и Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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