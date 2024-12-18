Гендиректор ФФККР Коган: российские фигуристы — лучшие в мире

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что российские фигуристы являются лучшими в мире.

«Наши фигуристы – мы считаем, что они лучшие фигуристы мира. Предыдущие этапы Гран-при, на которых проходил отбор на чемпионат, показали по количеству успешных попыток четверных прыжков, тройных акселей у юношей и девушек значительно больше, чем на шести этапах Гран-при и финале ISU.

Это, конечно, ни о чём не говорит, другой накал, но тем не менее фигуристы показывают, что ничуть не сбавили обороты и готовы сражаться на любом льду», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.