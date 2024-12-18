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«Выступать в начале не очень удобно». Сихарулидзе — о проведении жеребьёвки ЧР

«Выступать в начале не очень удобно». Сихарулидзе — о проведении жеребьёвки ЧР
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проведении жеребьёвки на чемпионате России — 2025.

«У каждого спортсмена есть свои любимые стартовые номера. Если говорить объективно, когда большое количество участников, выступать в начале не очень удобно. Судьи не знают, как будут кататься основные соперники, они психологически должны сдерживать в оценках, ведь после тебя могут кататься ещё пять соперников. Наверное, тем ребятам, которые борются за медали, лучше выступать к концу турнира, когда уже понятно, кто как откатался, чтобы удобно судьям было делать сравнение», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России — 2025 по фигурному катанию проходит в Омске с 18 по 23 декабря.

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