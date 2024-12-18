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В ФФККР ответили, сможет ли Камила Валиева принять участие в следующем чемпионате России

В ФФККР ответили, сможет ли Камила Валиева принять участие в следующем чемпионате России
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответили, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева принять участие в следующем чемпионате России.

Коган: Думаю, что подстраивать чемпионат под одну, даже прекрасную спортсменку — вряд ли правильный подход. Сроки чемпионата определяются теми турнирами, в которых будут участвовать спортсмены. После каждого турнира должен пройти период восстановления, период нового выхода на пик формы. Мы посмотрим, какие будут у нас турниры.

Сихарулидзе: Мы не сможем подстраиваться, может, ВАДА подстроится под наш чемпионат России? Сократить срок и не надо будет ничего придумывать, — передаёт слова Когана и Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы. Она сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

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