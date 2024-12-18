В ФФККР ответили, за кого будут болеть на чемпионате России по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе ответили на вопрос, за кого будут болеть на чемпионате России — 2025.

Сихарулидзе: Относимся ко всем с равным большим интересом. Так как у нас много ребят на высочайшем спортивном уровне, болеем за них и за тех, кто стремится к ним. Всё время присматриваем за молодыми ребятами, за теми, кто стремится догнать лидеров. Каких либо преференций нет, мы за классное фигурное катание.

Коган: Симпатии что у меня, что у Антона Тариэльевича, не могут не то что проявляться, даже в голове не могу себе сложить, что это может как-то повлиять. Для нас важно, чтобы наши российские фигуристы оставались сильнейшими в мире по своим прокатам. Надеюсь, что и зарубежные фанаты смогут посмотреть, мы рассылаем тем, кто хочет посмотреть наше фигурное катание. У нас в интернете больше 90 стран в географии, — передаёт слова Сихарулидзе и Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.