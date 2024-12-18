Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ФФККР ответили, за кого будут болеть на чемпионате России по фигурному катанию

В ФФККР ответили, за кого будут болеть на чемпионате России по фигурному катанию
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе ответили на вопрос, за кого будут болеть на чемпионате России — 2025.

Сихарулидзе: Относимся ко всем с равным большим интересом. Так как у нас много ребят на высочайшем спортивном уровне, болеем за них и за тех, кто стремится к ним. Всё время присматриваем за молодыми ребятами, за теми, кто стремится догнать лидеров. Каких либо преференций нет, мы за классное фигурное катание.

Коган: Симпатии что у меня, что у Антона Тариэльевича, не могут не то что проявляться, даже в голове не могу себе сложить, что это может как-то повлиять. Для нас важно, чтобы наши российские фигуристы оставались сильнейшими в мире по своим прокатам. Надеюсь, что и зарубежные фанаты смогут посмотреть, мы рассылаем тем, кто хочет посмотреть наше фигурное катание. У нас в интернете больше 90 стран в географии, — передаёт слова Сихарулидзе и Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
В ФФККР ответили, сможет ли Камила Валиева принять участие в следующем чемпионате России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android