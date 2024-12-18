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«Вопрос к нашей медицине». Гендиректор ФФККР — о кризисе в российском парном катании

«Вопрос к нашей медицине». Гендиректор ФФККР — о кризисе в российском парном катании
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о кризисном периоде в российском парном катании.

«Вопрос к нашей медицине, а не ко мне. Так получилось и так сложилось, что несколько наших пар, в том числе сборной команды травмировались ещё в начале сезона. Кто-то до сих пор не выступает, кто-то получил травму на соревнованиях и только-только восстанавливается, потому что был, например, глубокий порез. И поэтому говорить о том, что какой-то кризис…

Я бы не стал говорить, что у нас кризис в парном катании. Посмотрите, какое количество и какие пары у нас есть в юниорах, которые уже скоро перейдут во взрослые, часть из них – уже в следующем сезоне. Я надеюсь, что здесь собрались очень сильные пары и мы увидим яркую борьбу. Сами даже не можем друг другу предсказать, кто будет на пьедестале, я уже не говорю про первое и второе место. Будет сложно», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при в Казани участвовало только два дуэта. В Омске на чемпионате России будет представлено восемь пар.

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