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«Допускаем вне конкурса». Коган — о белорусских фигуристах на российских соревнованиях

«Допускаем вне конкурса». Коган — о белорусских фигуристах на российских соревнованиях
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о взаимодействии с белорусскими фигуристами на внутрироссийских соревнованиях.

«Мы участвуем в международных клубных соревнованиях, наши спортсмены из разных клубов ездили в Минск на такой турнир. Мы проводим Кубок Содружества в Йошкар-Оле в конце марта, это международный клубный турнир. Допускаем вне конкурса на наши турниры белорусских фигуристов, мы в постоянном контакте», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Российские и белорусские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с февраля 2022 года.

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