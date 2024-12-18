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Сихарулидзе высказался о перспективе развития олимпийских видов спорта в регионах

Сихарулидзе высказался о перспективе развития олимпийских видов спорта в регионах
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о развитии резерва многих олимпийских видов спорта в регионах.

«В ближайшие годы в среднесрочной краткосрочной перспективе основное развитие резерва будет происходить как раз в регионах. Это не только касается фигурного катания, многих олимпийских видов. Совместно с регионами, со всеми заинтересованными лицами мы должны подумать, как создавать в регионах академии, где могли бы заниматься и где бы могли расти ребята.

В Москве и Питере есть школы, есть тренеры, которые делают бриллиантам огранку. Но чтобы ребята появились и оказались в этих школах, они должны где-то вырасти.

Если малыша в четыре-шесть лет нормально не обучить, он в дальнейшем не может соответствовать правилам, которые есть, не сможет изменить технику и начать заново. В фигурном катании важно, какие детские тренеры, какие тренеры у средних возрастов.

Для этого должна быть инфраструктура и тренеры, сама мысль должна быть подстроена. Мы чувствуем это направление, будем вести диалог с регионами, чтобы это реализовать. В моем видении 10-30 лет вперёд – в регионах будут вырастать новые звёздочки», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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