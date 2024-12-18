«Есть все предпосылки найти общий язык». Сихарулидзе — о допуске российских фигуристов

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проблеме допуска российских фигуристов на международные соревнования.

«Если говорить про международную жизнь в спорте, то никто из разумных людей не собирался её заканчивать, «назло маме отмораживать уши». Думаю, сейчас это было высказано и министром спорта и президентом МОК, спортивное сообщество услышало нас и мы его. Мы идём в одну сторону и понимаем, что спорт это международная история. Интересно, когда соревнуются ребята со всего мира.

Если говорить о нас, о ФФККР И ISU, то мы верим, что у нас очень разумный президент федерации, наш корейский коллега, мы видим и слышим его высказывания. Он очень разумно и толково видит спорт, в том числе международное сотрудничество, наше участие в международных турнирах. Есть все предпосылки найти общий язык, не так долго осталось, чтобы наши спортсмены снова участвовали в международных турнирах», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.