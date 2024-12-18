Антон Сихарулидзе оценил уровень мирового фигурного катания и сравнил его с российским

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался об уровне мирового фигурного катания и сравнил его с российским.

«Понятно, что наши девочки, наши пары конкурентоспособны. Одни из мировых лидеров в фигурном катании, покажут сами международные соревнования. Это очевидно.

Если говорить про мужское одиночное, не думаю, что мы можем сказать, что мы впереди планеты всей. Есть много интересных ребят – Малинин, серьёзные японцы, но у нас невероятная конкуренция в мужском катании. Там настоящая бойня. Я уверен, что такая конкуренция двигает их вперёд, они растут. Думаю, что в краткосрочной перспективе у нас может появиться один-два-три парня, которые будут конкурентоспособны с лучшими представителями мира. Для этого есть предпосылки – они пашут, та конкуренция, которая есть, эту среду поддержали судьи. Они близко на одном уровне, каждый турнир выигрывает новый спортсмен, если что-то не доделал – улетел.

И танцы. Наверное, сегодня говорить о том, что наша команда впереди планеты всей, рановато. Но мы смотрим на четыре-восемь лет вперёд, цикл 26-30, 30-34 видится нам перспективным. У нас плеяда молодых ребят, которые тянутся за опытными, за Степановой/Букиным. За последний год произошёл прорыв танцевальных дуэтов, мы радуемся их прокатам, с какой наглостью катаются, думаю, что в два цикла у нас могут появиться один-три танцевальных дуэта для участия в любого уровня турнирах и для побед», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.