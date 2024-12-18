Сихарулидзе отшутился на вопрос про пиво на чемпионате России в Омске

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос, будут ли продавать пиво на арене в Омске во время чемпионата России — 2025 по фигурному катанию.

Отметим, что на матчах хоккейного клуба «Авангард» из Омска напиток продаётся.

Сихарулидзе: Если и для себя – ничего страшного (смеётся).

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг: Поддержим вашу инициативу, — передаёт слова Сихарулидзе и Ленберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года пройдёт в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года.