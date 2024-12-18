Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе отшутился на вопрос про пиво на чемпионате России в Омске

Сихарулидзе отшутился на вопрос про пиво на чемпионате России в Омске
Комментарии

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос, будут ли продавать пиво на арене в Омске во время чемпионата России — 2025 по фигурному катанию.

Отметим, что на матчах хоккейного клуба «Авангард» из Омска напиток продаётся.

Сихарулидзе: Если и для себя – ничего страшного (смеётся).

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг: Поддержим вашу инициативу, — передаёт слова Сихарулидзе и Ленберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года пройдёт в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года.

Материалы по теме
На ЧР в Омске выступит команда супергероев! Кто из фигуристов — Халк, кто — Человек-паук?
На ЧР в Омске выступит команда супергероев! Кто из фигуристов — Халк, кто — Человек-паук?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android