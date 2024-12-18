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«Хитрый вопрос». Коган рассказал, можно ли будет посмотреть ЧР в других странах без VPN

«Хитрый вопрос». Коган рассказал, можно ли будет посмотреть ЧР в других странах без VPN
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, можно ли будет посмотреть чемпионат России по фигурному катанию в других странах без VPN.

«Это хитрый вопрос. К сожалению, не по нашей вине и не по вине Первого канала так было. Они под санкциями Евросоюза. Раз они под санкциями, то надо смотреть через VPN. Но те, кто реально хочет посмотреть, могут посмотреть, сейчас на Rutube всё есть», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, чемпионат России — 2025 по фигурному катанию проходит в Омске с 18 по 23 декабря. В России прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте телеканала.

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