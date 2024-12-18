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Коган — о допуске фигуристов: пока видим только летние виды спорта, с завистью смотрим

Коган — о допуске фигуристов: пока видим только летние виды спорта, с завистью смотрим
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, может ли помочь российскому фигурному катанию ситуация по допуску других видов спорта на международные старты.

«Каждая международная федерация определяет свои правила и возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Пока мы видим только летние виды спорта, с завистью смотрим на них, но это вселяет определённый оптимизм.

Что Олимпиада в Париже, что соревнования по борьбе, по плаванию – мы видим, что спорт объединяет людей, а не разъединяет. Идеи олимпизма никто не вычёркивал», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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