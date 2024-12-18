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Шоу Алины Загитовой было признано самым масштабным мероприятием Татарстана в 2024 году

Шоу Алины Загитовой было признано самым масштабным мероприятием Татарстана в 2024 году
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Ледовое шоу олимпийской чемпионки 2018 года российской фигуристки Алины Загитовой было признано самым масштабным мероприятием Татарстана в 2024 году.

«Всегда приятно, когда твою работу замечают и высоко оценивают. Сегодня мне вручили награду за шоу «Хранители времени», как самое масштабное мероприятие Татарстана 2024 года», — написала Загитова в своём телеграм-канале и поделилась фотографиями.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

В августе Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.

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