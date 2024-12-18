Алёна Леонова: было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова рассказала, благодаря чему фигурное катание в России могло бы стать ещё популярнее.

«Мне кажется, в России фигурное катание в последнее время стало ещё популярнее. Появилось много шоу, соревнований. Первый канал в межсезонье проводил шоу, где участники выбирали рандомную музыку и за несколько дней ставили номер. Хотелось бы такую импровизацию.

Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру, но ещё может радовать зрителей выступлениями. Не только в шоу, но и в таком формате. Мне кажется, это было бы здорово. Я бы очень хотела посмотреть на Лизу Туктамышеву, именно в соревновательном плане. И, наверное, на Алину Загитову», — приводит слова Леоновой Legalbet.