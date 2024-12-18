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Итоги жеребьёвки в танцах на льду на чемпионате России в Омске

Итоги жеребьёвки в танцах на льду на чемпионате России в Омске
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В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления танцевальных пар.

Танцы на льду, порядок выступлений:

Первая разминка:
1. Елизавета Шичина/Павел Дрозд
2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
3. Анна Щербакова/Егор Гончаров
4. Дарья Савкина/Александр Вахнов
5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

Вторая разминка:
6. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв
7. Василиса Кагановская/Максим Некрасов
8. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный
9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
10. Анна Коломенская/Артём Фролов

Третья разминка:
11. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
12. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
15. Александра Степанова/Иван Букин

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