Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итоги жеребьёвки в танцах на льду на чемпионате России в Омске

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления танцевальных пар.

Танцы на льду, порядок выступлений:

Первая разминка:

1. Елизавета Шичина/Павел Дрозд

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров

4. Дарья Савкина/Александр Вахнов

5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

Вторая разминка:

6. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв

7. Василиса Кагановская/Максим Некрасов

8. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный

9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов

10. Анна Коломенская/Артём Фролов

Третья разминка:

11. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин

12. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

14. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано

15. Александра Степанова/Иван Букин