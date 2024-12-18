Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Омске

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления спортивных пар.

Спортивные пары, порядок выступлений:

Первая разминка:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко

4. Дарья Андреева/Александр Акимов

Вторая разминка:

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

7. Ясмина Кадырова/Илья Миронов

8. Алиса Блинникова/Алексей Карпов

Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.