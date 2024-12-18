Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Омске

Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления спортивных пар.

Спортивные пары, порядок выступлений:

Первая разминка:
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
4. Дарья Андреева/Александр Акимов

Вторая разминка:
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
8. Алиса Блинникова/Алексей Карпов

Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.

Материалы по теме
Итоги жеребьёвки в танцах на льду на чемпионате России в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android