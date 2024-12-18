Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Омске

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления спортивных пар.
Спортивные пары, порядок выступлений:
Первая разминка:
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
4. Дарья Андреева/Александр Акимов
Вторая разминка:
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
7. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
8. Алиса Блинникова/Алексей Карпов
Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.