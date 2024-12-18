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Итоги жеребьёвки в мужском одиночном катании на чемпионате России в Омске

Итоги жеребьёвки в мужском одиночном катании на чемпионате России в Омске
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В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления в мужском одиночном катании.

Мужское одиночное катание, порядок выступлений:

Первая разминка:
1. Григорий Фёдоров
2. Макар Игнатов
3. Владислав Дикиджи
4. Иван Попов
5. Пётр Гуменник
6. Роман Савосин

Вторая разминка:
7. Андрей Мозалёв
8. Евгений Семененко
9. Егор Рухин
10. Глеб Лутфуллин
11. Марк Кондратюк
12. Николай Угожаев

Третья разминка:
13. Матвей Ветлугин
14. Даниил Самсонов
15. Даниил Постарнаков
16. Михаил Терновский
17. Артур Даниелян
18. Дмитрий Алиев

Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.

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