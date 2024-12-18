Итоги жеребьёвки в мужском одиночном катании на чемпионате России в Омске

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления в мужском одиночном катании.

Мужское одиночное катание, порядок выступлений:

Первая разминка:

1. Григорий Фёдоров

2. Макар Игнатов

3. Владислав Дикиджи

4. Иван Попов

5. Пётр Гуменник

6. Роман Савосин

Вторая разминка:

7. Андрей Мозалёв

8. Евгений Семененко

9. Егор Рухин

10. Глеб Лутфуллин

11. Марк Кондратюк

12. Николай Угожаев

Третья разминка:

13. Матвей Ветлугин

14. Даниил Самсонов

15. Даниил Постарнаков

16. Михаил Терновский

17. Артур Даниелян

18. Дмитрий Алиев

Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.