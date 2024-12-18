Прошла жеребьёвка женского одиночного катания на чемпионате России в Омске

В Омске с 18 по 23 декабря пройдёт чемпионат России – 2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления в женском одиночном катании.

Женское одиночное катание, порядок выступлений:

Первая разминка

1. Дарья Третьякова

2. Софья Важнова

3. Софья Муравьёва

4. Анна Фролова

5. Ксения Гущина

6. Софья Чаплыгина

Вторая разминка

7. Дарья Садкова

8. Ксения Синицына

9. Людмила Фурсова

10. Екатерина Анисимова

11. Аделия Петросян

12. Елизавета Куликова

Третья разминка

13. Камилла Нелюбова

14. Алина Горбачёва

15. Софья Акатьева

16. Вероника Яметова

17. Мария Агаева

18. Яна Битюшкова

Отметим, что в декабре 2023 года чемпионами в одиночном катании стали Евгений Семененко (второй год подряд) и Аделия Петросян, в парном катании – дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а в танцах на льду – пара Александры Степановой и Ивана Букина.