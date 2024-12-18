Боброва: на чемпионате России всё будет зависеть от того, сколько своих судей будет сидеть

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили предстоящий чемпионат России по фигурному катанию.

«В танцах всё очевидно по цифрам. И лучшая сумма, и лучшая произвольная, и лучшая короткая у Степановой с Букиным. По сезону как будто с линейкой судьи ходят, с калькулятором выверяют. Очень близкие баллы, но даже если сотые, то расклад такой – Степанова с Букиным, потом – Худайбердиева с Базиным, Хавронина/Нарижный, Кагановская/Некрасов. Всегда так. Василиса и Максим где-то рядышком, но ещё пока нет. Они влезают в борьбу, я бы назвала это так. Они новая пара и должны были себя показывать везде и всюду.

По этапам Гран-при получается у всех чёткий разрыв. Ребята, мы вас заранее расставили. На чемпионате России это всё может так перевернуться, просто с ног на голову. Мы вспоминали цифры по сезону, но на чемпионате России всё будет очень сильно зависеть от того, кто в технической бригаде и какое количество своих или не своих судей будет сидеть в линейных судьях. Вот и всё. Не стану делать прогнозы. Все четыре пары могут переместиться, наверное, только Кагановская с Некрасовым не выиграют чемпионат России, кто бы что ни говорил. А все остальные пары могут переместиться кубарем вообще», — сказала Боброва в рамках «Ход коньком».