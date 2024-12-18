Боброва — о Хаврониной и Нарижном: выйдут заряженные побеждать — ножки будут трястись

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделились ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

Журанков: В соответствии с очередью и с мастерством этих пар – Степанова с Букиным выигрывают чемпионат России, Худайбердиева с Базиным – вторые, Хавронина и Нарижный – третьи, четвёртые – Кагановская и Некрасов. Для себя я сделал такие варианты, если в парах было как хочется и будет, а здесь как будет и как будет, если будут ошибки. Степанова и Букин, думаю, будут кататься, как всегда, очень стабильно, и я не думаю, что у них будут какие-то фатальные ошибки. По этапам ошибки могут случиться у Худайбердиевой/Базина и Хаврониной/Нарижного. Были кое-какие вещи, твиззлы подсорванные были.

Боброва: Может случиться такое, что, когда очень хочется – тогда плохо. Когда Хавронина/Нарижный выйдут заряженные побеждать на чемпионате России, ножки-то будут трястись.

Журанков: И вот тут тот график выступлений, всю ту работу, которую сейчас проделывает Крылова с Горшковым, могут дать шанс Кагановской с Некрасовым. Не такой большой отрыв на самом деле при серьёзной ошибке. Поэтому я не исключаю, что Кагановская и Некрасов могут выдавить из тройки Хавронину/Нарижного в случае их ошибки. Даже не исключаю, что они могут стать вторыми, при наличии серьёзных ошибок у Худайбердиевой/Базина и Хаврониной/Нарижного. Мне кажется, и Лиза с Егором, и Хавронина/Нарижный понимают, что они будут рубиться очень близко друг с другом. И в этой ситуации – как знаменитая победа австралийца в шорт-треке. Когда все упали, а он стал олимпийским чемпионом.