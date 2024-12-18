Хореограф группы Мишина: Семененко катает про борьбу за трон, про то, что он — мессия

Хореограф группы Алексея Мишина, педагог Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе над короткой программой Евгения Семененко в этом сезоне.

«Женя катает про борьбу за трон, про предназначение, что он – мессия, практически Иисус, это решило для нас многие вопросы. Женя очень творческий, он многое нашёл сам, пересмотрел фильм и принёс идеи. Когда фигурист что-то приносит сам, это гораздо органичнее ложится на его тело, чем то, что поставлю я. У меня своя пластика и видение движения. Я могу немного поменять его движение, сделав его чуть более любопытным, для меня это гораздо правильнее, чем навязывать что-то сверху.

Потребовалось ли «доставать» из Жени мессию? Нет, с этим у него всё в порядке (улыбается), хотя он достаточно скромный человек. В моменте, когда есть вызов на бой, когда идёт битва, он понимает, что он катает. Я пятый год работаю с командой и с Женей, и он все принципы уже знает, понимает, как работают законы выразительности», – рассказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в сезоне-2024/2025 короткая программа Евгения Семененко поставлена на музыку из фильма «Дюна. Часть вторая». Постановщиком выступила корейский хореограф Йе Джи Шин.

Полное интервью с Елизаветой Навиславской выйдет завтра на «Чемпионате» в 8:00 мск.