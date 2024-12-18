Боброва: к Петросян в этом сезоне ни на йоту никто не приблизился

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделились впечатлениями от выступления Аделии Петросян в текущем сезоне.

«У женщин относительно мужчин всё очевидно, по крайней мере, в тройке. Понятное дело, очень сильно будет зависеть от того, как кто будет кататься, но Петросян в этом сезоне – вообще к ней ни на йоту никто не приблизился. Там ни по короткой, ни по произвольной всё очевидно, как бы она не катала, даже когда падала-падала, не приблизились от слова совсем.

У Фроловой лучшая короткая после Петросян среди всех – 77,33. Лучшая произвольная у Горбачёвой – 163,26. Здесь хочется отметить, что это был выдающийся прокат с четверным прыжком. Чистейше дальше все элементы. Она единственная кто приблизился к 165 Петросян", — сказала Боброва в рамках «Ход коньком».