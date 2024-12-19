Хореограф группы Мишина была шокирована совпадением в программах Семененко и Гуменника

Педагог группы Алексея Мишина по актёрскому мастерству, хореограф, заведующая отделением пластической выразительности Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская высказалась о совпадениях в программах Евгения Семененко и Петра Гуменника.

«Мы, конечно, были в шоке. Я сначала подумала, что у Петра Гуменника «Дюна» в произвольной, решили, что ладно, разные программы, потом оказалось, что тоже короткая. Но вышло в итоге, что программы разные: у Пети что-то ближе к первой части, он в пустыне, у Жени всё-таки преобладает финальная битва из второго фильма», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.