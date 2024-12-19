Хореограф группы Мишина была шокирована совпадением в программах Семененко и Гуменника
Поделиться
Педагог группы Алексея Мишина по актёрскому мастерству, хореограф, заведующая отделением пластической выразительности Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская высказалась о совпадениях в программах Евгения Семененко и Петра Гуменника.
«Мы, конечно, были в шоке. Я сначала подумала, что у Петра Гуменника «Дюна» в произвольной, решили, что ладно, разные программы, потом оказалось, что тоже короткая. Но вышло в итоге, что программы разные: у Пети что-то ближе к первой части, он в пустыне, у Жени всё-таки преобладает финальная битва из второго фильма», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Комментарии
- 19 декабря 2024
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:30
-
06:46
- 18 декабря 2024
-
22:00
-
21:45
-
20:59
-
20:53
-
20:32
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:38
-
17:04
-
12:43
-
12:27
-
12:20
-
12:11
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:55
-
11:53
-
11:51
-
11:48
-
11:47
-
11:35
-
11:33
-
11:22
-
09:44
-
09:30
-
08:30
- 17 декабря 2024
-
21:27