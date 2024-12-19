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«С Лизой мы кое-что придумали». Навиславская — о Туктамышевой на «Русском вызове»

«С Лизой мы кое-что придумали». Навиславская — о Туктамышевой на «Русском вызове»
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Педагог Академии танца Бориса Эйфмана, хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская поделилась ожиданиями от «Русского вызова».

– В этом году тему «Русского вызова» объявили сильно заранее, успели уже придумать что-то с ребятами?
– С Лизой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать» (улыбается). У неё закончится «Ледниковый период», будет много шоу, и, когда она выдохнет, посмотрим, что будет. На первом «Русском вызове» Лиза работала с Ильёй Авербухом, я увидела уже готовый номер. А на следующий год получилось не так. Это подвижная и непонятная история пока, — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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