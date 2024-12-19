Хореограф Навиславская выделила юную ученицу Мишина, похожую на Туктамышеву

Педагог Академии танца Бориса Эйфмана, хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская выделила юную фигуристку, похожую на Елизавету Туктамышеву.

«Есть фигуристка Алёна Галкина, для меня внутри она очень похожа на Лизу. Внешне – нет, но внутри – да. Когда я увидела, как Лиза стала ей помогать, это был трогательный момент. Приходит новое поколение, а тут есть взрослые, умные, с опытом, но ещё не поросшие мхом. Передача этого опыта – это всегда интересно.

Глеб также иногда помогает Агате Петровой, может что-то подсказать, если что-то заметит. Рома Хамзин – большой фанат Жени, пластически они очень похожи. Когда у Ромы был сложный момент из-за травмы, я ему сказала: «Подойди к Жене, спроси его, как он восстанавливался, у него было столько всего». И Рома зажёгся, сказал, что обязательно подойдёт. В команде у Алексея Николаевича есть семейственность, все родные, чужих нет», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.