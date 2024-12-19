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Хореограф — о произвольной Семененко: когда тебе ставят сюрреализм — это задачка посложнее

Хореограф — о произвольной Семененко: когда тебе ставят сюрреализм — это задачка посложнее
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Педагог Академии танца Бориса Эйфмана, хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская высказалась о произвольной программе Евгения Семененко.

«Постановки «Клоун» и «Дюна», например, зрителю хорошо понятны, ты знаешь, на что опираться. А когда тебе говорят про утекающее время Сальвадора Дали – это совсем другое. Одно дело, когда тебе ставят сюжет, другое – когда тебе ставят сюрреализм. Это задачка посложнее, чем прошлогодние программы.

Но, зная Женю, он всё сделает и если добавит в это свой нерв, тогда будет очень хорошо. В особенности в те моменты, когда заканчивается отсчёт времени, идут последние секунды и сердце вырывается из груди, – это произведёт впечатление», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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