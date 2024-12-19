Навиславская — о Лутфуллине: Туктамышева привлекала меня к работе, пока была здесь

Педагог Академии танца Бориса Эйфмана, хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская высказалась о российском фигуристе Глебе Лутфуллине.

«У него сейчас тот момент, когда он собрал все прыжки, период внутреннего восстановления. Мы помним, как ему было тяжело в прошлом сезоне, и сейчас пошли старты с хорошими результатами. Алексей Николаевич говорит: «Пока мы его просто не тревожим». Могу иногда что-то сказать: «Глебушка, надо бы вспомнить» (улыбается). Лиза меня привлекала к работе, когда она была здесь, предлагала: «Давайте ему что-нибудь здесь придумаем». Глеб на это реагировал так: «Как я потом прыжок сделаю?» Это специфика мальчиков», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.