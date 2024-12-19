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Журанков: вопрос, кого «Хрустальный» будет поддерживать – Акатьеву или Садкову

Журанков: вопрос, кого «Хрустальный» будет поддерживать – Акатьеву или Садкову
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили предстоящий чемпионат России по фигурному катанию.

«Есть Горбачёва, которая официально катается за Тверь, но считаем, что это московская спортсменка. Не «Хрустальный». Есть Фролова, которая в Питере у Рукавицына. Тоже не «Хрустальный». А для «Хрустального», мне кажется, принципиальная вещь получить две медали женского турнира на чемпионате России. И поэтому здесь мне кажется вопрос, кого будет «Хрустальный» поддерживать, считать для себя вторым номером – Софью Акатьеву или Дарью Садкову. Это будет во многом решать результат, который мы с вами увидим», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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