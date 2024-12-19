Боброва: если ISU сделает упор на балет, фигурное катание уберут из олимпийской программы

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили предстоящий чемпионат России по фигурному катанию.

Боброва. Я боюсь предположить, я честно искренне не хочу в это верить, что тенденция ISU идёт к тому, чтобы фигурное катание было в виде балета, а не спорта. И я очень переживаю. Я не против, чтобы на более интересные программы обращали внимание, на более пластичных фигуристов, на тех, кто чувствует движение и танец. Но мы не должны всё-таки забывать, что фигурное катание — это в первую очередь спорт. Именно поэтому оно олимпийский вид спорта. И если ISU сделает в следующие четыре года упор на танцевальность и балетность, я боюсь, что просто фигурное катание уберут из списка олимпийских видов спорта.

Журанков. Я не уверен, что его уберут, потому что МОК не будет терять столь популярный и прибыльный вид спорта с точки зрения рекламодателей. И если они уберут его из программы Олимпийских игр, то, я думаю, зрительская аудитория Игр сильно упадёт.