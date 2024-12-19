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«Как только встретились, Мишина/Галлямов опять превзошли их». Журанков — о конкуренции пар

«Как только встретились, Мишина/Галлямов опять превзошли их». Журанков — о конкуренции пар
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили предстоящий чемпионат России по фигурному катанию.

«Здесь интересный момент получается: если посмотреть до последнего пятого этапа Гран-при, то результаты такие: на мемориале Панина-Коломенкина Мишина/Галлямов обыграли Бойкову/Козловского 231 балл против 228; затем, когда они разъехались, Бойкова и Козловский получили 232 балла, а на следующем этапе у Мишиной и Галлямова было 227 баллов. Получается, что 232 бьёт 231, а 228 бьёт 227. Как будто перекрывают козырями, поэтому Бойкова/Козловский вроде как должны обыгрывать Мишину/Галлямова, но, как только они столкнулись в Питере, Мишина/Галлямов опять превзошли их, и очень сильно», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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