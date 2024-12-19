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«Глейхенгауз объяснил, что был другой финал». Журанков — о программе Бойковой/Козловского

«Глейхенгауз объяснил, что был другой финал». Журанков — о программе Бойковой/Козловского
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Комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказал, что финал короткой программы фигуристов Бойковой и Козловского был другим. Такие данные он получил после беседы с тренером и постановщиком Даниилом Глейхенгаузом.

«Я поговорил с Глейхенгаузом на тему короткой программы Бойковой/Козловского, сказал, что не хватает темы Kill Bill. И он мне объяснил, что на самом деле был другой финал. Он сказал: «Мы поставили по-настоящему, показали удар. Ужас в том, что короткая программа спортивных пар — это программа, где невозможно ничего сделать». То есть она настолько короткая. Там просто элемент за элементом. Там театр негде просто сделать. И, как ни пытались её вместить в 2.50, ничего не получалось у них. И пришлось придумать непонятный финал с каким-то взмахом — он откатывается и как бы умирает», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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