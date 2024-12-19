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ЧР по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 19 декабря 2024 года

ЧР по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 19 декабря 2024 года
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Сегодня, 19 декабря, состоится первый день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня пройдёт три старта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов:

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Расписание 19 декабря, время московское

  • 10:00. Танцы на льду. Ритм-танец
  • 13:00. Спортивные пары, короткая программа
  • 15:25. Мужчины, короткая программа

Чемпионат России проходит в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года. В рамках программы турнира будут разыграны четыре комплекта наград. В соревнованиях примут участие по 18 одиночников и одиночниц, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

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