ЧР по фигурному катанию — 2024/2025 в Омске: расписание на 19 декабря 2024 года

Сегодня, 19 декабря, состоится первый день чемпионата России — 2025 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня пройдёт три старта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов:

Фигурное катание. Чемпионат России — 2025, Омск. Расписание 19 декабря, время московское

10:00. Танцы на льду. Ритм-танец

13:00. Спортивные пары, короткая программа

15:25. Мужчины, короткая программа

Чемпионат России проходит в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года. В рамках программы турнира будут разыграны четыре комплекта наград. В соревнованиях примут участие по 18 одиночников и одиночниц, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.