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Журанков — о Горбачёвой: у неё стала более устойчивая психика

Журанков — о Горбачёвой: у неё стала более устойчивая психика
Алина Горбачёва
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Комментарии

Комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о психологическом состоянии фигуристки Алины Горбачёвой.

Журанков. Мы видим, что Горбачёва повзрослела, у неё стала более устойчивая психика. Она стабилизируется как в техническом плане, так и в психологическом. Так можно понять её выступление, её прогресс по сезону. Так что я думаю, что будет Петросян, Горбачёва и Садкова. Я думаю, что ультра-си в произвольной программе сыграют свою роль и ни одного человека без ультра-си в тройке не будет. На четвёртом месте у меня Фролова, на пятом – Яметова, на шестом – Муравьёва.

Боброва. Акатьеву ты выбросил.

Журанков. Объясню почему. Акатьева может выдержать короткую программу, но у неё сейчас есть, как когда пыталась вернуться Майя Хромых, значительно тяжелее катается. Я понимаю, были контрольные прокаты, но там тоже комментарии Тутберидзе были откровенные и честные. Поэтому мне кажется, что у Садковой больше шансов на пьедестал, чем у Акатьевой. Всё равно есть момент ультра-си, и, зная, как «Хрустальный» умеет подводить к главному старту, мне кажется, это сработает. Вытеснит Фролову девочка из «Хрустального». Это будет или Садкова, или Акатьева. Я больше ставлю на Садкову, — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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