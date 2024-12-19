Боброва: Дикиджи впереди планеты всей

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась об уровне Владислава Дикиджи и результатах по сравнению с другими фигуристами.

Боброва. Жалко, пьедестал нельзя раздвинуть. Дикиджи впереди планеты всей. Напомню, мы делаем расчёты относительно результатов, которые спортсмены показывали на протяжении сезона. Сущие цифры. И 12 баллов разницы по сумме баллов у Дикиджи относительно остальных – это прилично. Кондратюк на данном этапе наших подсчётов на втором месте. Семененко на третьем. У них очень близкие суммы за два этапа. Они везде очень близки. Марк везде прыгал контент с пятью четверными, везде плюс-минус грязновато, но достаточно стабильно. Поэтому сумма за этапы у него вторая, а у Семененко – третья. Но всё очень близко, два балла разницы. На четвёртом месте у нас Савосин, за счёт того, что он также суперстабильный.

Журанков. Разница 18 сотых между Савосиным и Лутфуллиным. Дальше идёт Угожаев, Гриша Фёдоров. А дальше Гуменник, Алиев.

Боброва. И Мозалёв, — сказала она в подкасте «Ход коньком».