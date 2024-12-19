Боброва: если Кондратюк показывает лучшие прокаты, то по сумме на этапах он первый

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались об уровне прокатов российских фигуристов.

Боброва. Если Кондратюк показывает свои лучшие прокаты, два проката, то по сумме на этапах он первый. Дальше у нас идёт Дикиджи, и близко у нас Семененко. По лучшим результатам суммы короткой и произвольной.

Журанков. Дальше у нас идёт Гриша Фёдоров.

Боброва. Если Гриша Фёдоров показывает два чистых проката, как он может и какие мы уже видели в этом сезоне.

Журанков. Один в один совпадает с тем результатом, какой они показали, когда боролись друг с другом в Москве.

Боброва. И там и там были лучшие прокаты в сезоне. Но, мне кажется, Гриша чистыми прокатами может побороться в тройке. Хотя Кондратюк, Дикиджи и Семененко – достаточно стабильные ребята. Здесь уже не приходится думать, а если он пойдёт на четверной, не пойдёт, упадёт, сможет доставить четверной. Они в принципе очень стабильные в этом сезоне, — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».