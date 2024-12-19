Шичина и Дрозд — о столкновении на ЧР: пришли в себя достаточно быстро, тренеры взбодрили

Российские фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд прокомментировали столкновение с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым на разминке чемпионата России в Омске. Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря.

Дрозд. Повлияло ли на прокат то, что случилось на разминке? Конечно, это влияет, потому что это неожиданность, мы с Егором оба пытались уйти, ситуация непредсказуемая. Учитывая, что мы первые, нам ещё меньше времени на разминку и нужно отвести минуты полторы, чтобы прийти в себя…

Надеюсь, что с Аней всё в порядке, вроде как ей помогли встать, она продолжила кататься, Лизка отделалась малым испугом. Я увидел Егора в последний момент, была очень большая скорость. Видно, что он пытался увести партнёршу, и я Лизку. Просто скорость не позволила разъехаться. Это и психологически влияет, никто не собирается выходить и наносить увечья друг другу. У тебя есть настрой и вдруг падение, это, естественно, сбивает ритм.

Шичина. Смогли собраться, несмотря на эту аварию, пришли в себя достаточно быстро, тренеры нас взбодрили, чтобы мы не зацикливались и думали только о прокате, тренеры поддержали нас, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.