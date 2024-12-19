Два танцевальных дуэта столкнулись на разминке ЧР по фигурному катанию в Омске

На чемпионате России по фигурному катанию в Омске произошло столкновение двух танцевальных дуэтов на разминке перед прокатами. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Неприятность случилась с парами Анна Щербакова/Егор Гончаров и Елизавета Шичина/Павел Дрозд. Последние упали на Щербакову и Гончарова.

Чемпионат России проходит в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года. В рамках программы турнира будут разыграны четыре комплекта наград. В соревнованиях примут участие по 18 одиночников и одиночниц, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Сегодня там пройдут три старта: ритм-танец у танцевальных пар, короткая программа у спортивных пар и короткая программа у мужчин.