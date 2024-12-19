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Щербакова и Гончаров прокомментировали прокат после столкновения на разминке

Щербакова и Гончаров прокомментировали прокат после столкновения на разминке
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Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали свой прокат ритм-танца на чемпионате России — 2025 после инцидента на разминке.

Щербакова. Такое столкновение не повлияло на наш прокат, мы показали, что наработали за перерыв после этапов, наоборот, взбодрились, сели в ножки, проконтролировали. Всякое бывает, нужно уметь выступать в любых ситуациях.

Гончаров. Анечка – молодец, она собралась после такого падения!

Щербакова. Невнимательности не было, обе пары пытались обойти друг друга. Голова чуть-чуть болит, надеюсь, завтра будет хорошо.

У меня спросили симптомы, дали лёд после разминки подержать. На ухо, на правую часть головы пришлось. Не думаю, что надо будет куда-то ехать, вроде всё проверили, ничего такого не было, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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