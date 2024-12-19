Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боброва предположила, что Дикиджи, Семененко и Кондратюк станут призёрами ЧР

Боброва предположила, что Дикиджи, Семененко и Кондратюк станут призёрами ЧР
Евгений Семененко
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков рассказали о том, какой видят тройку призёров в мужском фигурном катании на чемпионате России в Омске. Прогноз был сделан в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва. Мой прогноз – Дикиджи, Семененко, Кондратюк. А за четвёртое место будет бороться Угожаев с Фёдоровым.

Журанков. Мозалёву не хватает второго четверного в короткой программе и четвёртого четверного в произвольной, у него его нет. Алиев не даёт возможности судьям плюсовать свои выезды, его шатает. У Кондратюка вопрос докрутов и всех остальных элементов, у Фёдорова и Угожаева нет программы. Поэтому если будут судить как в России, как до этого, тогда Дикиджи первый, Кондратюк – второй, Семененко – третий. Четвёртый – Угожаев. Пятый – Алиев, шестой – Мозалёв, седьмой – Фёдоров. Я так спрогнозирую. Если будут судить как в Гренобле, то я вижу вариант Дикиджи, Семененко, Угожаев. Кондратюк четвёртый или пятый, будет зависеть от того, как откатает Гриша Фёдоров, — сказали они.

Материалы по теме
Космос Базылюк и Дикиджи, камбэк Горбачёвой: прорывы 2024 года в российской фигурке
Космос Базылюк и Дикиджи, камбэк Горбачёвой: прорывы 2024 года в российской фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android