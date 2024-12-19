Боброва предположила, что Дикиджи, Семененко и Кондратюк станут призёрами ЧР

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков рассказали о том, какой видят тройку призёров в мужском фигурном катании на чемпионате России в Омске. Прогноз был сделан в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва. Мой прогноз – Дикиджи, Семененко, Кондратюк. А за четвёртое место будет бороться Угожаев с Фёдоровым.

Журанков. Мозалёву не хватает второго четверного в короткой программе и четвёртого четверного в произвольной, у него его нет. Алиев не даёт возможности судьям плюсовать свои выезды, его шатает. У Кондратюка вопрос докрутов и всех остальных элементов, у Фёдорова и Угожаева нет программы. Поэтому если будут судить как в России, как до этого, тогда Дикиджи первый, Кондратюк – второй, Семененко – третий. Четвёртый – Угожаев. Пятый – Алиев, шестой – Мозалёв, седьмой – Фёдоров. Я так спрогнозирую. Если будут судить как в Гренобле, то я вижу вариант Дикиджи, Семененко, Угожаев. Кондратюк четвёртый или пятый, будет зависеть от того, как откатает Гриша Фёдоров, — сказали они.