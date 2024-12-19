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Степанова и Букин заняли первое место по итогам ритм-танца на ЧР в Омске

Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занял первое место по итогам ритм-танца на чемпионате России в Омске. Тандем получил от судей 85,62 балла за выступление.

Второе место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с 83,96 балла в активе. Тройку призёров замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).

Чемпионат России по фигурному катанию, Омск. Танцы на льду. Ритм-танец:

1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 85,62 балла.

2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 83,96.

3. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,55.

4. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (Москва) — 81,53.

5. Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 79,72.

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