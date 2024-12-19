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Кагановская и Некрасов оценили свой прокат ритм-танца на чемпионате России

Кагановская и Некрасов оценили свой прокат ритм-танца на чемпионате России
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Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали свой прокат ритм-танца на чемпионате России — 2025. За выступление они получили 79,72 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
19 декабря 2024, четверг. 10:15 МСК
Окончено

Кагановская. Как ощущения от выступления? Всё хорошо, пока что мы не отошли от мандража, волнение присутствовало.

Потихоньку начинаем расслабляться, но не до конца, завтра нам ещё катать произвольный танец. Начинаем настраиваться. По ощущениям всё хорошо.

Некрасов. Как нам качество льда? Ехалось хорошо, лёд тоже хороший.

Кагановская. Оценками довольны? Оценок мы никогда не ожидаем, не думаем, что поставят, мы настроены на хороший чистый прокат.

Некрасов. Не расстраивает ли, что не растём в баллах? Нет, нас расстраивает, если нечистый прокат.

Кагановская. Всё нормально, всё бывает, это только начало нашего пути, учимся правильно нести себя на соревнованиях, правильно настраиваться, готовиться, учимся взаимодействовать друг с другом. Надеюсь, всё складывается хорошо. Постарались сделать всё, что наработали.

Сказалось ли отсутствие опыта на таких стартах? Думаю, да, это сказалось на волнении, это был самый важный старт в моей карьере, у Максима тоже, но он уже и выступал на чемпионате России. Для нашей пары это дебют, мы чувствовали давление, поэтому не получилось вложиться на 200 процентов. Старались всё контролировать и ехать, как на тренировке, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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