«Что за психоз?» Тарасова раскритиковала Кагановскую и Некрасова после ритм-танца на ЧР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала прокат фигуристов Василисы Кагановской и Максима Некрасова в ритм-танце на чемпионате России — 2025. За выступление они получили 79,72 балла.

«Старались. Но не могу сказать, что пара технически хороша. В трёх метрах от меня делали твиззл. Здоровый парень, неужели два оборота нельзя обернуться? Зачем тогда ты ходишь каждый день на тренировки? Что такое? Что за психоз? Непонятно», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Чемпионат России проходит в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года. В рамках программы турнира разыгрываются четыре комплекта наград. В соревнованиях примут участие по 18 одиночников и одиночниц, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.