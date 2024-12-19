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Нарижный рассказал, что проспал тренировку перед ритм-танцем на чемпионате России

Нарижный рассказал, что проспал тренировку перед ритм-танцем на чемпионате России
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Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный прокомментировали свой прокат ритм-танца на чемпионате России — 2025. За выступление они получили 83,96 балла.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
19 декабря 2024, четверг. 10:15 МСК
Окончено

— Как настраивались на прокат?

Хавронина. Работали как обычно, ничего такого сверхъестественного в подготовке не было. Мы готовились как на каждый старт, делали прокаты, нарабатывали физику, старались улучшаться в эмоциональном плане. Все происходило как обычно.

Нарижный. Новый сезон, новые ощущения.

Хавронина. Было очень спокойно, спокойнее, чем я чувствовала себя на этапах Гран-при. Для меня всё прошло спокойно.

— На прошлом чемпионате России была ошибка в ритм-танце, она не мешала?

Хавронина. Всегда есть риск ошибиться. Тот чемпионат России для нас был удачным, мы смогли с пятого места выйти на третье. Это для нас ценный опыт. Негатива для нас с того старта нет. Мы не зацикливались на той проблеме и выходили с чистой головой.

Мешает ли смена часовых поясов?

Нарижный. Тренировка была в четыре утра по Москве. Проснулись около 2:30. Я поспал два часа, проспал. Ира не смогла до меня достучаться, уехала. Я собрался за пять минут и вызвал такси. Ира там говорила: «Дэвид, как так можно!»

Хавронина. Не люблю опаздывать. В целом это вообще была не проблема. Он опоздал на разминку на пять минут. Я люблю быть собранной.

Нарижный. Вообще не знаю, что случилось. Вроде звук был на максимум. Получилось, что я разминался на пять минут дольше и чуть меньше сидел перед тренировкой. Если бы Ира не пошла меня будить, я бы вообще, скорее всего, к тренировке приехал. Я просто очень сильно хотел спать вчера. Но очень поздно лёг, смотрел сериал… — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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